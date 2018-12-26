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برلمان

مذكرة برلمانية للحكومة للالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
ماجدة بدوي
طالب اللواء عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، الاهتمام بتعيينات نسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن الدستور ألزم الجهات التنفيذية بتخصيص نسبة 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة بالدرجة الثالثة للدولة للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، وهو ما لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

وقال "خلاف"، في مذكرة تقدم بها اليوم إلى رئيس الوزراء: "كل يوم أتلقى عشرات الشكاوى من قبل السادة المواطنين من ذوي الإعاقة تتمثل في أنهم لم يتمكنوا نهائيًا من الحصول على أي وظيفة في أي قطاع أو مؤسسة من مؤسسات الدولة". 

وأضاف أن "ذوي الإعاقة منحهم الله قدرات ذهنية وبدنية تفوق قدرات أقرانهم سليمي البنية في مختلف المجالات، وتناط إليهم الكثير من المسؤوليات ويعتمد عليهم في الدول المتقدمة"، متابعًا أن "أحد وزراء المالية في دولة أوروبية كان من أصحاب ذوي الإعاقة، ونجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بوصل العجز في الميزانية إلى زيرو، وتم ترقيته بعد ذلك إلى منصب حكومي رفيع، وحاليًا يتولى منصب كبير في صندوق النقد الدولي".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أن قانون ذوي الإعاقة الذي أقره البرلمان، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه، أجبر وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها المعنية بالأمر، بتعيين الـ 5 % من ذوي الإحتياجات الخاصة، ومن يخالف ذلك يعاقب".

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