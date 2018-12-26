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أخبار العالم

السعودية تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراق: أعمال آثمة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:53 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابول، والهجوم بسيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلّفته من سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما أعلن مصدر مسئول بوزارة الخارجية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد المصدر رفض المملكة القاطع لتلك الأعمال الآثمة وما تمثله من اعتداء صارخ على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الدول الشقيقة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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