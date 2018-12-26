بالأسماء.. تعرف على المشاركين في برنامج تدريب قيادات المستقبل بالمحافظات

استقرت وزارة التنمية المحلية، على أسماء الشباب المشاركين في المرحلة الأولى، من برنامج تأهيل قيادات المستقبل في المحافظات، والبالغ عددهم 64 شابا، وستبدأ الدورة التدريبية خلال الفترة من 13 يناير إلى 31 يناير المقبل.



وحصل "صدى البلد" على أسماء الشباب المشاركين بالبرنامج في مرحلته الأولى، والذين تم اختيارهم ضمن قواعد محددة للبرنامج تتمثل في اختيار من المتدربين الذين اجتازوا الاختبارات، حيث تم اختيار 2 من كل محافظة، أى 50 متدربا من المحافظات و3 من وزارة التنمية المحلية.



هذا بالإضافة إلى اختيار 7 متدربين من خريجي دورات إعداد مدربين tot، ومتدرب من أوائل الدورات لخطة 2018-2019.