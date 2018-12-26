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أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:55 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
ندى فتح الله
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سوف يحاول اليوم خلال تواجده بالمحكمة أن يرد على كافة تساؤلاتهم، ولن يتأخر.

وتابع "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لأول مرة منذ 2011 يدخل "مبارك" للمحكمة سيرًا على قدميه برفقة ولديه جمال وعلاء، دون نومه على سرير طبي، ولكنه يمسك عكازًا فقط، للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها محمد مرسي العياط.

وأكد أن المحكمة سوف تسأل عن ماهية المعلومات التي كان الرئيس الأسبق "مبارك" يمتلكها في هذا الوقت، مؤكدًا أهمية شهادته للرأي العام والمحكمة لاستجلاء الحقيقة ووصول هيئة المحكمة لحقيقة ما جرى في تلك الجريمة، حيث إن الموضوع لا يقتصر على الاقتحام فقط، ولكن من فعل هذا وكيف تم ومن تآمر علينا.

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