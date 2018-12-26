أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سوف يحاول اليوم خلال تواجده بالمحكمة أن يرد على كافة تساؤلاتهم، ولن يتأخر.





وتابع "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لأول مرة منذ 2011 يدخل "مبارك" للمحكمة سيرًا على قدميه برفقة ولديه جمال وعلاء، دون نومه على سرير طبي، ولكنه يمسك عكازًا فقط، للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها محمد مرسي العياط.



