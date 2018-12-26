محمد فضل: مصر قادرة على تنظيم أمم أفريقيا ولدينا اتحاد قوي .. فيديو

كشف محمد فضل لاعب الاهلي والاسماعيلي السابق، عن إمكانية استضافه مصر كأس أمم أفريقيا 2019.





وأكد فضل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر قادرة على تنظيم كأس أمم أفريقيا، ولدينا اتحاد كرة قدم قوي، ونجح فى تأهل المنتخب لكأس العالم بروسيا، وواجه مشاكل عديدة ونجح فى التغلب عليها.





وأضاف: "بالفعل مصر قادرة ونجحنا أيضا فى استضافة كأس أمم أفريقيا فى السنوات الماضية مثل 2006 ، 1997 ونجحت بشكل كامل".



