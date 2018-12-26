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رياضة

محمد فضل: مصر قادرة على تنظيم أمم أفريقيا ولدينا اتحاد قوي .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
حسن العمدة
كشف محمد فضل لاعب الاهلي والاسماعيلي السابق، عن إمكانية استضافه مصر كأس أمم أفريقيا 2019.

وأكد فضل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر قادرة على تنظيم كأس أمم أفريقيا، ولدينا اتحاد كرة قدم قوي، ونجح فى تأهل المنتخب لكأس العالم بروسيا، وواجه مشاكل عديدة ونجح فى التغلب عليها. 

وأضاف: "بالفعل مصر قادرة ونجحنا أيضا فى استضافة كأس أمم أفريقيا فى السنوات الماضية مثل 2006 ، 1997 ونجحت بشكل كامل".

وواصل: يجب أن نوجه رسالة للجميع أن مصر قادرة لوجود استقرار وأهم شيء أن ننظمها بشكل جيد وقبل ذلك أن نفوز بتلك البطولة الهامة.

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