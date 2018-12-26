شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الهدم القائمة في منطقة عشوائيات غيط العنب في محافظة الإسكندرية.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي "بشاير الخير 2" بمنطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب، والذي شملت المرحلة الأولى منه 1632 وحدة سكنية.



ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.



وتم إنشاء فرع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدينة بشائر الخير 2 والذي تم تزويده بكافة السلع الغذائية ومستلزمات واحتياجات المنزل لخدمة أهالي المدينة، كما تم تشطيب الوحدات وتزويدها بالأثاث والمفروشات لتسليمها للمستحقين كاملة التجهيزات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

