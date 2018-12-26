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أخبار العالم

إندونيسيا تحث المواطنين على تجنب الساحل بالمنطقة التي ضربها تسونامي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
أ ش أ
حثت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، المواطنين على تجنب الساحل في المنطقة التي ضربتها موجات المد العاتية (تسونامي) مؤخرا وتسببت في مقتل 429 شخصا وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن هذا التحذير الصادر من قبل السلطات الإندونيسية يتزامن مع الذكرى السنوية لموجات تسونامي التي ضربت عدة دول في آسيا عام 2004 والزلزال القوي الذي وقع في هذا الوقت وبلغت شدته 9 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن عشرات الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين في أعقاب هذه الموجات العاتية التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" يوم "السبت" الماضي، مشيرة إلى أن أعداد القتلى مرشحة للزيادة.

ويعتقد أن الموجات العاتية قد نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا" .. ومن جانبه أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الوكالات الحكومية بسرعة التعامل مع الكارثة.

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