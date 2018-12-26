جنيهان ارتفاعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 26 ديسمبر 2018، بنحو جنيهين، بعد أن شهدت حالة من الاستقرار أمس الثلاثاء، فسجل عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 637 جنيها للجرام.



وسجل عيار 18 نحو 546 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 728 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5096 جنيها.



وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى له في 6 أشهر بسبب المخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق الحكومة الجزئي في الولايات المتحدة، والذي عزز العزوف عن المخاطرة وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على المعدن.



