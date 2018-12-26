أبو العلا لـ صدى البلد: حال استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا سيكون من الصعب استكمال الدوري

كشف محمد أبو العلا، لاعب فريق الزمالك السابق، عن رأيه في إمكانية استضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا للنسخة القادمة، والتي من المقرر انطلاقها في منتصف 2019 المقبل.



وقال أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه في حالة استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا، ستكون هناك صعوبة في استكمال الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه يثق في مسئولي اتحاد الكرة المصري، بتنظيم البطولة داخل الملاعب المصرية.



وعن الأقرب بالتتويج لقب الدوري المصري لهذا الموسم، قال أبو العلا: "الزمالك هو الأقرب للحصول على لقب الدوري، لأنه الأكثر استقرارًا، ومنعزل تمامًا عن الأزمات والمشاكل، ومازال الطريق أمامه طويلًا، بالإضافة إلى أنهم يمتلكون مدرب أكثر من رائع".



وأضاف: "الزمالك لا يعاني من مشاكل فنية، ولا يحتاج إلى تدعيمات في يناير، غير مهاجم إضافي وظهير أيسر فقط، لأنه يمتلك فريقا آخر".



واختتم محمد أبو العلا حديثه قائلًا: "هناك أقاويل أن الزمالك دخل في مفاوضات مع السيد سالم، لاعب وادي دجلة، ومهاجم أفريقي آخر، خاصة أن منتخب مصر أيضًا يعاني من تلك المراكز التي تواجهه".