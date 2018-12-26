ضبط سائق سرفيس تعدى على مسن في المحلة.. اعترض على تغيير خط السير

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، الأربعاء، من ضبط سائق سرفيس تعدى بالسب والقذف على رجل عجوز بالمحلة بسبب خلافات على خط السير بشوارع المحلة الكبرى.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مباحث المرور، يفيد بتمكن الرائد محمود أبو المكارم، رئيس مباحث المرور، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "طارق. س"، مقيم بمنطقة الجمهورية، سائق سيارة سرفيس رقم 1648 ع ل ص قام بتعدى على رجل عجوز بالسب والقذف والإهانة بسبب مخالفته خط السير.



كما تم سحب الميكروباص ورخصة السائق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.