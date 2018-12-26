العثور على خمور مهربة داخل سرداب تحت الأرض بالمعصرة

شن ضباط مباحث الآداب بالقاهرة حملة على مروجي الخمور دون ترخيص تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيدة والكريسماس، حيث تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من الخمور المهربة داخل سرداب تحت الأرض بمنطقة حدائق حلوان، ألقي القبض علي صاحب المخزن والتحفظ علي المضبوطات





وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة للتحقيق .





وكانت معلومات قد وردت الي مدير ادارة مباحث الآداب بالقاهرة بإخفاء صاحب سوبر ماركت كميات كبيرة من الخمور المهربة داخل سرداب تحت الأرض بسوبر ماركت معروف دائرة قسم المعصرة ، علي الفور تم توجيه قوة أمنية وبمداهمة السوبر ماركت تم اكتشاف بوابة حديدية تؤدي الي سرداب تحت الأرض وبداخلها كميات كبيرة من زجاجات الخمور ماركات مختلفة .



