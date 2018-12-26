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حوادث

تأجيل محاكمة عهدي فضلي وآخرين بالكسب غير المشروع

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:09 م
محمد عهدى فضلى
محمد عهدى فضلى
اسلام مقلد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين تأجيل محاكمة محمد عهدي فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع لجلسة 29 يناير لورود التقرير.

وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدي فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.

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