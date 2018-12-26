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ثقافة

أهمية العلاقات المصرية الأفريقية والصينية بمكتبة القاهرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
طارق موسى
ضمن سلسلة من الندوات حول الشراكة المصرية الأفريقية، أقامت مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "أفريقيا قلب مصر النابض" بالتعاون مع الصالون المصري البحري، أمس الثلاثاء، بمقر المكتبة بالزمالك تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

جاءت الندوة بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، والدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، وتحدث فيها الدكتور ضياء حلمي، رئيس الغرفة التجارية المصرية الصينية، والدكتور محمد علي إبراهيم، مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وإدار الندوة اللواء أركان حرب محمود متولى مدير الصالون .

وتناولت الندوة أهمية العلاقات المصرية الأفريقية الصينية، وأهمية إحياء المبادرة القديمة المعروفة باسم "الحزام والطريق"، والتي تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة البرية والبحرية التي تربط أفريقيا من خلال مصر بالصين وأوروبا، كما تناولت أسباب تراجع العلاقات المصرية الأفريقية فى الفترة الماضية، والتى عادت بصورة قوية بفضل الجهود المبذولة من الدولة خاصة فى السنوات الأربعة الأخيرة.

وأكدت المتحدثون أهمية مؤتمر الشباب العالمى الأخير بمدينة شرم الشيخ، فى تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وتنميتها، وحضور عدد كبير من الشباب الأفريقى.

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