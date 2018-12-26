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محافظات

ورش عمل وحفل تأبين ضمن فعاليات اليوم المصري الياباني بالمنيا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
ايمن رياض
افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، يرافقه ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة معرض للفنان الياباني العالمي الراحل "أبا توشياكه"، والذي أهدى عددا من لوحاته للمحافظة، حيث أقيم على هامش المعرض حفل تأبين للفنان الراحل والوقوف دقيقة حدادا ووضع الورود على صورة الفنان تقديرًا لجهوده وتخليدًا لذكراه.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى اليوم الثقافي (المصرى ـ اليابانى) والذى تنظمه المحافظة اليوم بمكتبة مصر العامة على كورنيش النيل في إطار دعم التبادل الثقافي بين الدولتين، وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات.

كما تفقد المحافظ والسفير اعمال ورشة العمل التعليمية والتدريبية التى يقدمها الطالب حمد حسين بعنوان "ألعاب يابانية ومهارات يدوية"، والتى تستهدف تدريب مجموعة من طلاب إحدى المدارس على الألعاب اليدوية التى تعلمها حمد فى اليابان مثل الحرف وصناعة الألعاب البسيطة بهدف تكوين كوادر فنية من هؤلاء التلاميذ، ليقوموا بنقل ما تعلموه من خبرات إلى زملائهم في جميع المدارس في القرى القريبة منهم.

يأتي هذا اليوم الثقافي ضمن أعمال اللجنة التي أمر بتشكيلها محافظ المنيا، استجابة للدعوة التي أطلقها الدكتور حسين الزناتي لتنفيذ فعاليات ثقافية وسياحية للترويج لمعالم المحافظة وخاصة في دولة اليابان بهدف دعم وتنشيط السياحة.

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