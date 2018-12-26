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فن

بالتزامن مع طرح الكليب.. البرد لـ رامى جمال تشارك فى سباق أجمد 7

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
أحمد البهى
يبدأ برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، والذى تقدمه المذيعة جيهان عبد الله، اليوم، الأربعاء، إذاعة أغنية الفنان رامى جمال الجديدة بعنوان "البرد" للمرة الأولى، على أن تكون ضمن سباق الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر إذاعة الكليب عبر قناة "نجوم FMTV"، بعدما انتهى المخرج كريم نجيب من المونتاج والمكساج، والأغنية من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، وتم تصوير الكليب فى لندن، وتعاون رامى جمال فيه مع الشاعر أحمد مرزوق، والملحن محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف.

ومؤخرًا جدد رامى جمال تعاقده مع "نجوم ريكوردز" لمدة 5 سنوات إضافية، ويعمل حاليًا على التحضير لألبومه الغنائى الجديد والمقرر أن يكون فى الأسواق في صيف 2019.

يذكر أن رامى جمال طرح ألبوم "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية والذى حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المبيعات لفترات طويلة، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

كما تم طرح ثلاثة كليبات للفنان رامى جمال تم تصويرها فى لندن من الألبوم وهم "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب وتصوير "روبى براينت" و"زاك سانى".

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