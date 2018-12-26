أهالي حوش عيسى يصرخون: حياتنا مهددة بالخطر

استغاث أهالى مركز حوش عيسى التابع لمحافظة البحيرة، فى رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، لتنفيذ قرار هدم عقار يهدد حياه أهل المنطقة للخطر.



وقال الأهالي في رسالتهم: "أنقذوا أهالي حوش عيسى من كارثة محققة في حالة سقوط عمارة أبو السعد حيث أنها علي الشارع الرئيسي وتم صدور قرار إزالة لها حتي سطح الأرض حفاظًا علي المارة منذ ٤ سنوات، وكذلك تم إصدار رخصة هدم لها ولم يتم التنفيذ حتى اليوم مع مراعاة قوة الشتاء هذه الأيام وهذه استغاثة لمن يهمه الأمر حفاظًا على أرواح المارة.



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