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بين الناس

أهالي حوش عيسى يصرخون: حياتنا مهددة بالخطر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى مركز حوش عيسى التابع لمحافظة البحيرة، فى رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، لتنفيذ قرار هدم عقار يهدد حياه أهل المنطقة للخطر.

وقال الأهالي في رسالتهم: "أنقذوا أهالي حوش عيسى من كارثة محققة في حالة سقوط عمارة أبو السعد حيث أنها علي الشارع الرئيسي وتم صدور قرار إزالة لها حتي سطح الأرض حفاظًا علي المارة منذ ٤ سنوات، وكذلك تم إصدار رخصة هدم لها ولم يتم التنفيذ حتى اليوم مع مراعاة قوة الشتاء هذه الأيام وهذه استغاثة لمن يهمه الأمر حفاظًا على أرواح المارة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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