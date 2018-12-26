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تعليم

التعليم: 55 مدرسة فنية تعمل بشكل تطبيقي داخل المصانع

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
ياســــمين بدوي
أكد الدكتور عمرو الدمرداش، رئيس وحدة البحث والتطوير بقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تنفذ حاليا برنامجًا إنتاجيًا تحت عنوان "مشروع رأس المال" الذي ينتج سنويا منتجات بقيمة 250 مليون جنيه.

وكشف "الدمرداش"، في تصريحات خلال فعاليات مؤتمر مجلس السكان الدولي لتطوير التعليم الفني، عن تجربة جديدة بعنوان "المدرسة داخل المصنع"، حيث يضم البرنامج 55 مدرسة تعمل بشكل تطبيقي داخل المصانع وفقا لبروتوكولات مبرمة بين التعليم الفني والمصانع تقضي بتوفير مدربين ومهندسين على مستوى مهني عالٍ.

وعن خطوات الدولة لدعم وتطوير التعليم الفني، قال إنه خلال 4 سنوات تم فتح تخصصات جديدة تتوافق مع مشروعات الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحا أن تحديث المناهج يتم عن طريق ربط المناهج بسوق العمل.

جدير بالذكر أن مجلس السكان الدولي عقد المؤتمر بهدف عرض وتوضيح أهم القضايا التي تتعلق برفع كفاءة خريجي التعليم الفني وزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل، وذلك في إطار الاهتمام بالتعليم الفني في مصر كأحد الركائز التي تبنى عليها القوة الاقتصادية والإنتاجية للبلاد.

وتناول المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان "نحو فرص أفضل لخريجي التعليم الفني والمهني في سوق العمل في مصر" الواقع المتعلق بتوظيف خريجي التعليم الفني في القطاع غير الرسمي في مصر، وشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء المصريين والأجانب وممثلي الجهات الدولية والمحلية المعنية بالتعليم الفني وسوق العمل في مصر.

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