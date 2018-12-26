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أخبار البلد

مراكب منتدى الشباب العربي الأفريقي ترسو على جزيرة النباتات بأسوان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

وصلت مراكب وفود منتدى الشباب العربي الأفريقي، إلى جزيرة النباتات في مدينة أسوان، والتي تعد من أقدم الحدائق حول العالم، وتضم نباتات نادرة.

والتقط شباب الدول العربية والأفريقية، الصور التذكارية، وسط إعجاب وسعادة، بالمناظر الطبيعية، في الجزيرة المطلة على نهر النيل.

وتأتي الزيارة ضمن فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه شباب من 33 دولة عربية وإفريقية، إلى توثيق العلاقات بين شباب الدول العربية والإفريقية، وتقارب الحضارات التاريخية والموروثات الثقافية بينهم.
مراكب منتدى الشباب العربي الأفريقي ترسو على جزيرة النباتات بأسوان
مراكب منتدى الشباب العربي الأفريقي ترسو على جزيرة النباتات بأسوان
مراكب منتدى الشباب العربي الأفريقي ترسو على جزيرة النباتات بأسوان
مراكب منتدى الشباب العربي الأفريقي ترسو على جزيرة النباتات بأسوان

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