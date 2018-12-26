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فن

فى ذكرى رحيل فريد الأطرش.. تعرف على حكاية حبه لأم الدنيا.. نوستالجيا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان القدير فريد الأطرش، الذى رحل عن عالمنا تاركًا مئات الأغنيات التى تظل عالقة فى وجدان شعوبنا العربية.

وقد عشق المصريون "الأطرش"، وذاب هو الأخر فى عشقهم، فعمره الفنى الحافل بالنجاح كانت على أرض مصر، لذا فقد أوصى الفنان الراحل قبل وفاته أن يتم دفنه فى مصر بجانب شقيقته الفنانة الراحلة أسمهان، وعلى الرغم من اعتراض بعد أفراد عائلته على هذا الأمر، إلا أنهم فى النهاية رضخوا إلى وصيته الأخيرة.

وقد جاء الأطرش وشقيقته أسمهان إلى القاهرة هربًا بسبب نضال والدهم ضد الاحتلال فى سوريا، وقد بدأ الأول حياته هنا، حيث التحق بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، ثم دخل معهد الموسيقى، وفي نفس الوقت بدأ في بيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل توفير ذات اليد له ولأسرته.

والتحق بعد ذلك بفرقة بديعة مصابني كعازف عود، وهناك لفت فريد الأنظار إليه، حيث قدم بعد ذلك فى الإذاعة المصرية أغنية "يا ريتني طير" والتى حقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وفي عام 1941 كانت بدايته الفنية في السينما عبر فيلم "انتصار الشباب"، ثم قدم بعده عددًا من الأفلام البارزة التي لعب بطولة معظمها مثل "شهر العسل"، و"بلبل أفندي"، و"قصة حب"، والذي كان أيضًا من إنتاجه.

وفى نهاية أيامه أصيب بأزمة قلبية نقل إثرها إلى مستشفى الحايك في بيروت، وهناك فارق الحياة عن عمر ناهز 64 عاما، ليعود مرة أخرى إلى مصر ولكن هذه المرة ليدفن فيها.

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