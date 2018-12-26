إيجيكو: 3.4 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الجديدة

كشف المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو" التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حصول الشركة على مشروعات جديدة بقيمة 3.4 مليار جنيه منها تعاقدات عن طريق العطاءات بقيمة 2.2 مليار جنيه.



وأضاف رئيس شركة النصر للإنشاءات والمباني، أن التعاقدات الجديدة عبارة عن الخطوط والشبكات الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع المستقبل سيتي بقيمة 788 مليون جنيه، مشيرا إلى أن من ضمن المشروعات هو زيادة قيمة مشروع الصرف الصحي والصناعي بالعاشر من رمضان من 970 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، حيث تم تسليم مشروع محطة الصرف الصناعي بقيمة 500 مليون جنيه من أجل افتتاحها في القريب العاجل.



وأشار إلى أن من ضمن المشروعات هو محطة رفع الصرف الصحي (ج) بمدينة برج العرب الجديدة بقيمة 194 مليون جنيه وشبكات منطقة 735 فدان بالتوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة بقيمة 182 مليون جنيه ومبنى كلية رياض الأطفال ومبنى الفصول بجامعة سوهاج الجديدة بقيمة 182 مليون جنيه ومرافق للحي السكني الثالث والرابع بمدينة قنا الجديدة بقيمة 174 مليون جنيه.



وأوضح أنه تم التسليم الابتدائي لـ58 مشروع وتسليم نهائي لـ30 مشروعا، لافتًا إلى أن الشركة سلمت مشروع مرافق ومباني إسكان وخدمات المرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة وجاري العمل على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإسكان بالعاصمة الادارية الجديدة ومرافق بيت الوطن بالقاهرة الجديدة والمشروعات التنموية بمحافظة أسوان الممولة من صندوق تحيا مصر.



ومن جانبه قال المحاسب أسامة الحسيني نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب للشئون المالية والفنية إنه جار العمل على بيع الوحدات السكنية نصف تشطيب بعدد 47 عمارة بالمشروع السكني المتميز جرين بارد المقام على أرض الشركة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر وبيع 15 قطعة أرض فضاء بالمشروع.



وأضاف الحسيني أن الشركة تسعى لتحفيز العاملين ورفع قدراتهم من خلال التدريب الفعال الذي تعده الشركة، موضحا أن الشركة قامت بتدريب 309 عمال بتكلفة مالية قدرها 651 ألف جنيه وتم التخطيط لتدريب 400 عامل خلال العام المالي 2018/2019 بتكلفة مليون جنيه.