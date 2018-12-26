ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية: آثار المحافظة متنوعة ويجب حمايتها والتعريف بها

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن شعب الدقهلية عليه أن يفخر باكتشاف أقدم قرية عبر التاريخ فى تمى الأمديد، قائلا: "هذا فخر لمصر كله فأرض مصر ما زالت مليئة بالكثير من الآثار التى تشير إلى التاريخ العريق لمصر والمصريين، إلى جانب ما تم اكتشافه فى كل المحافظات المصرية".

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية فعاليات ندوة الاكتشافات الأثرية الجديدة بالدقهلية، والتى تحدث فيها جاى سليفر ستين، رئيس البعثة الأمريكية، التى اكتشفت آثار تمى الأمديد الجديدة، بحضور المهندس مختار الخولى، السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت، السكرتير المساعد، والدكتورة أمينة شلبى، عميد كلية السياحة والفنادق، والسيد الطحاوى، مدير عام الآثار بالدقهلية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات التنفيذية وجمع كبير من المهتمين بالعمل الأثرى والسياحى بالدقهلية.

واستعرض جاى سليفر ما تم اكتشافه عن القرية القديمة بتمى الأمديد، والتى تعود إلى عقود تاريخية قديمة، فيما أكد المحافظ ضرورة تسويق هذه الاكتشافات والعمل على وضع الدقهلية على الخريطة السياحية لمصر والسعى للحفاظ على الآثار وصيانتها وحمايتها خاصة.

وقال إن الدقهلية تزخر بالعديد من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية التى تمثل حقبا عديدة فى التاريخ المصرى، والتى يجب الاهتمام بها وتعريف أبناء الدقهلية والمصريين جميعا بها ونشجعهم على زيارتها.

ترشيحاتنا

مبارك يطلب الإذن من رئاسة الجمهورية للإدلاء بشهادته في اقتحام الحدود

شاهد .. مبارك يطلب موافقة القوات المسلحة ورئيس الجمهورية قبل الإدلاء بشهادته

نوستالجيا.. قصة المذهب الحنفي مع الوضوء من الصنبور

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الجو بدءا من اليوم.. فيديو

مبارك : يجب موافقة الرئيس والجيش للإدلاء بشهادتي في قضية اقتحام الحدود .. فيديو

السيسي لأصحاب الإيجار القديم: استباحة فلوس الناس حرام.. فيديو

إحداها صيني.. أكثر السيارات انتشارا وشعبية في مصر 2018 وأسعارها

مبارك يكشف عن المتعاونين مع مقتحمي الحدود الشرقية

السيسي للمصريين: على مهلكم عليّ شوية في النكت.. فيديو

السيسي يسأل المحافظ عن دخل الإسكندرية الشهري والأخير يجيب.. فيديو

السيسي لـ المستثمرين عن مديونية الحديقة الدولية: يا تجيبوا الـ400 مليون يا إما نلغيها.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول مبارك وجمال وعلاء لقاعة المحكمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

شاهد.. السيسي منفعلا: فين مدير أمن الإسكندرية
السعيد المصري: 2018 بداية التخطيط الحقيقي للعمل الثقافي.. فيديو
شاهد.. السيسي يوزع الشيكولاتة على الأطفال فى بشاير الخير 2
وزير الري السوداني: نهدف لنقل الخبرات المصرية والاستفادة منها ..فيديو
مبارك: تنسيق دولي بين حماس والإخوان الإرهابية قبل 25 يناير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟