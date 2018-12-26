محافظ الدقهلية: آثار المحافظة متنوعة ويجب حمايتها والتعريف بها

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن شعب الدقهلية عليه أن يفخر باكتشاف أقدم قرية عبر التاريخ فى تمى الأمديد، قائلا: "هذا فخر لمصر كله فأرض مصر ما زالت مليئة بالكثير من الآثار التى تشير إلى التاريخ العريق لمصر والمصريين، إلى جانب ما تم اكتشافه فى كل المحافظات المصرية".



جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية فعاليات ندوة الاكتشافات الأثرية الجديدة بالدقهلية، والتى تحدث فيها جاى سليفر ستين، رئيس البعثة الأمريكية، التى اكتشفت آثار تمى الأمديد الجديدة، بحضور المهندس مختار الخولى، السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت، السكرتير المساعد، والدكتورة أمينة شلبى، عميد كلية السياحة والفنادق، والسيد الطحاوى، مدير عام الآثار بالدقهلية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات التنفيذية وجمع كبير من المهتمين بالعمل الأثرى والسياحى بالدقهلية.



واستعرض جاى سليفر ما تم اكتشافه عن القرية القديمة بتمى الأمديد، والتى تعود إلى عقود تاريخية قديمة، فيما أكد المحافظ ضرورة تسويق هذه الاكتشافات والعمل على وضع الدقهلية على الخريطة السياحية لمصر والسعى للحفاظ على الآثار وصيانتها وحمايتها خاصة.



وقال إن الدقهلية تزخر بالعديد من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية التى تمثل حقبا عديدة فى التاريخ المصرى، والتى يجب الاهتمام بها وتعريف أبناء الدقهلية والمصريين جميعا بها ونشجعهم على زيارتها.