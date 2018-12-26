محسن صالح: واجبي الدفاع عن الأهلي والمصري والإسماعيلي

قال محسن صالح المدير الفنى لمنتخب مصر السابق: إنه من واجبه الدفاع عن بعض الأندية المصرية التى تتعرض لمؤمرات ومشاكل.
وكتب صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" القلب فيه مكان يسع لمحبة الجميع والانتماء لكيان لا يعني عكسه لبقية الكيانات أحب كل الاندية التي لعبت وعملت بها ولي فيها أصدقاء وكذا المؤسسات الأخرى.
وتابع: من واجبي الدفاع عنهم جميعا والأهلي حاليا والمصري والإسماعيلي أكثرهم حاجه نظرا لما يتعرضون له من مشاكل ومؤامرات.
وكتب صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" القلب فيه مكان يسع لمحبة الجميع والانتماء لكيان لا يعني عكسه لبقية الكيانات أحب كل الاندية التي لعبت وعملت بها ولي فيها أصدقاء وكذا المؤسسات الأخرى.
وتابع: من واجبي الدفاع عنهم جميعا والأهلي حاليا والمصري والإسماعيلي أكثرهم حاجه نظرا لما يتعرضون له من مشاكل ومؤامرات.