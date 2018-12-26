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رياضة

محسن صالح: واجبي الدفاع عن الأهلي والمصري والإسماعيلي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
محمد بدران
قال محسن صالح المدير الفنى لمنتخب مصر السابق: إنه من واجبه الدفاع عن بعض الأندية المصرية التى تتعرض لمؤمرات ومشاكل.

وكتب صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ‏القلب فيه مكان يسع لمحبة الجميع والانتماء لكيان لا يعني عكسه لبقية الكيانات أحب كل الاندية التي لعبت وعملت بها ولي فيها أصدقاء وكذا المؤسسات الأخرى.

وتابع: من واجبي الدفاع عنهم جميعا والأهلي حاليا والمصري والإسماعيلي أكثرهم حاجه نظرا لما يتعرضون له من مشاكل ومؤامرات.

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