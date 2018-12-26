محسن صالح: واجبي الدفاع عن الأهلي والمصري والإسماعيلي

قال محسن صالح المدير الفنى لمنتخب مصر السابق: إنه من واجبه الدفاع عن بعض الأندية المصرية التى تتعرض لمؤمرات ومشاكل.



وكتب صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ‏القلب فيه مكان يسع لمحبة الجميع والانتماء لكيان لا يعني عكسه لبقية الكيانات أحب كل الاندية التي لعبت وعملت بها ولي فيها أصدقاء وكذا المؤسسات الأخرى.



وتابع: من واجبي الدفاع عنهم جميعا والأهلي حاليا والمصري والإسماعيلي أكثرهم حاجه نظرا لما يتعرضون له من مشاكل ومؤامرات.