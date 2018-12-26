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أخبار العالم

شينخوا الصينية تكشف موعد بدء تشغيل الربط الكهربائي بين مصر والسودان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أيمن حمزة، لوكالة أنباء شينخوا، أمس الثلاثاء، بأن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية يناير 2019.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قال حمزة إنه من المتوقع بدء التشغيل التجريبي نهاية شهر يناير 2019، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 6.7 مليون دولار أمريكي.

وجاءت تصريحات حمزة عقب اجتماع بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر ووزير المياه والري والكهرباء السوداني قدير قسيم في القاهرة، أمس الثلاثاء، لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن طول خط الربط يصل إلى 100 كم ويبدأ من توشكى، موضحًا أن خط سينقل نحو 100 ميجاوات في المرحلة الأولى، وسوف تزيد القدرة إلى حوالي 500 كيلوفولت في المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع خطة مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وأضافت الوكالة أن مصر وقعت عقود تتعلق بخطوط الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن يتم بدء تشغيلها عام 2021 بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الاولى خلال النصف الأول من عام 2019 وان تبدأ التشغيل في عام 2020 بقدرة 1.200 ميجاوات.

وجدير بالذكر أن مصر لديها خط ربط كهربائي بالفعل مع الأردن وليبيا، كما وقعتمع قبرص واليونان مذكرة تفاهم لتوصيل الكهرباء.

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