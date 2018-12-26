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برلمان

نائب رئيس مصر الثورة يعقد اجتماعا مع أمانة البحر الأحمر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:31 م
أسامة علي
عقد المستشار عبدالحكيم شداد نائب رئيس حزب "مصر الثورة"، وبحضور النائب عبدالله حسن نائب رئيس الحزب، اجتماعا مع هيئة مكتب المحافظة وأمين رأس غارب للاستماع لخطة الأمانة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تنفيذ تكليفات رئيس الحزب الدكتور حسين أبو العطا ونقل تحياته وتقديره لدور الأمانة في الندوات التوعوية والمشاركة المجتمعية.

وأشاد أعضاء الأمانة بمجهودات الحزب وقياداته وعلى رأسهم رئيس الحزب الدكتور حسين أبو العطا خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية والذي يعتبر تدشينه بداية حقيقية للحياة الحزبية والسياسية في مصر.

كما استمع لكافة الآراء والمقترحات والمطالب والتي من شأنها دعم المشاركة الفعالة للحزب في دعم الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في تحقيق النهضة الشاملة للوطن من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة والمشروعات القومية العملاقة وخطط الإصلاح في كافة المجالات وبالخصوص التعليمية والصحية والتنموية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة فتح أبواب أمانة المحافظة ومدينة رأس غارب أمام أي قوافل طبية سواء "100 مليون صحة"، وغيرها من القوافل الطبية التي تخدم جمهور المحافظة الكرام.

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