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شاهد.. السيسي يوزع الشيكولاتة على الأطفال فى بشاير الخير 2

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
توك شو
وزع الرئيس عبد الفتاح السيسي "الشيكولاتة" على أطفال مشروع "بشاير الخير 2"، خلال افتتاحه وتفقده اليوم، الأربعاء، لمشروع إسكان غيط العنب بمحافظة الإسكندرية.

ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية، ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية الدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

وتم إنشاء فرع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدينة "بشاير الخير 2" والذي تم تزويده بجميع السلع الغذائية ومستلزمات واحتياجات المنزل لخدمة أهالي المدينة، كما تم تشطيب الوحدات وتزويدها بالأثاث والمفروشات لتسليمها للمستحقين كاملة التجهيزات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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