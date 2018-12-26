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برلمان

فرج عامر يشدد على ضرورة مواجهة المباني المخالفة بكل حزم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:31 م
النائب محمد فرج عامر
النائب محمد فرج عامر
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بحزم تجاه ما تتعرض له أملاك الدولة من تعديات، والتي أودت بكثير من أموال الدولة، مضيفًا: ورغم هذا، نرى امتناع من المخالفين عن سداد مقابل المخالفات.

وقال "فرج عامر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع، حفاظًا على أملاك الدولة.

وأشار إلى أن منطقة الحديقة الدولية بالأسكندرية، شهدت تطورا كبيرا، وسيتم الانتهاء من كل المخالفات الموجودة عليها خلال الشهر القادم، متابعًا: ستكون في خدمة خزينة الدولة خلال الفترة المقبلة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح، خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأن هناك مخالفات تتعرض لها أملاك الدولة، وستواجه بكل حزم من قبل الحكومة، قائلًا: هناك إيجار تجاوز الـ 20 عامًا والمقابل زهيد للغاية، ومحدش عايز يدفع برده؟!.

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