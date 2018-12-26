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السعيد المصري: 2018 بداية التخطيط الحقيقي للعمل الثقافي.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:16 م
الدكتور السعيد صابر
الدكتور السعيد صابر المصري
ندى فتح الله
قال الدكتور السعيد صابر المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن عام 2018 هو بداية التخطيط الحقيقي في مجال العمل الثقافي.

وأضاف "المصري"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" اليوم، الأربعاء، أن العام الحالي هو عام بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا البناء مرتبط بشكل وثيق بالعامل الثقافي.

وأكد أن الثقافة في الوقت الحالي أصبحت داعمة للتنمية، بعد أن كانت تسير في اتجاه مخالف لها.

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