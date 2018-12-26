قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.



وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجب الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؟»، أن الأمر فيه سعة، ففقهاء الشافعية يرون عدم وجوب الترتيب فى الصلوات، خصوصًا أنك تقضين ما عليكِ من صلوات فائتة فلا مانع من أن تقدمى الصلاة الجديدة وتؤخرى الصلاة القديمة فلا إثم عليكي فى ذلك فكل هذا جائز.



وتابع: "إن من كان عليه صلوات فائتة فيجب عليه أن يقضيه لأنها تعتبر دينا فى رقبته إلى أن ينتهى منها".