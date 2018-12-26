محمد الفيومي: لست مع التصالح على مخالفات البناء

قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، إنه ليس مع من يطالب بالتصالح على مخالفات البناء، لأنها تؤدي إلى التمادي أكثر فيها، على حد قوله.



وأضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإزالات التي تمت خلال الفترة الماضية تكون بشكل سطحي مجرد سد خانة فقط، وبعدها يستكمل المخالف بناء الوحدة الخاصة به على أراضٍ مخالفة، وهذا إجراء لا يمكن أن يستمر.



وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك محاسبة لكل من المخالف والمسئول عن المنطقة، لتغاضيه عن وقف البناء، مشيرًا إلى أن كثيرا منهم يقوم بتلقي رشوة مقابل إتمام المخالف عمليات البناء.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح، خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، بأن هناك مخالفات تتعرض لها أملاك الدولة، وستواجه بكل حزم من قبل الحكومة، قائلًا: "هناك إيجار تجاوز الـ 20 عامًا والمقابل زهيد للغاية، ومحدش عايز يدفع بردو؟!".