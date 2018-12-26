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رياضة

شباب الأهلي يستعد لمباراة المقاولون دون راحة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواصل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ تدريباته اليوم الأربعاء دون الحصول على راحة، وذلك رغم عودته أمس الثلاثاء من الإسكندرية، بعد تحقيقه فوزا ثمينا على حساب سموحة، بهدف دون رد في الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.

واضطر الفريق لخوض تدريباته اليوم استعدادا لمواجهته الهامة أمام المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، ولم يحصل الفريق على راحة منذ فوزه ٢ – ١ السبت الماضي على طلائع الجيش في الجولة ١٤ من الموسم.

ونجح فريق الشباب بالأهلي بقيادة عادل عبد الرحمن في مواصلة تربعه على صدارة ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى ٤٣ نقطة، من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في مباراة واحدة فقط، بينما لم يتلق أي هزيمة منذ بداية الموسم.

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