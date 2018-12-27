وكيل تعليم الفيوم يتابع حملة 100 مليون صحة بإدارة أبشواي.. صور

قام الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام العمل بمدارس محافظة الفيوم، حيث تابع عدد من المدارس بإدارة أبشواي التعليمية ومنها مدرسة الشهيد على أحمد راغب (الفنية بنات بالعجميين) أثناء الفحص الطبي على طالبات المدرسة.





وأكد على ضرورة الاهتمام بالتنظيم الجيد والتعاون والتفاعل المتميز مع الفريق الطبي، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية والحمامات وتهيئة مناخ مناسب لأعضاء اللجنة الطبية للفحص الطبي على الطالبات فى سهولة ويسر، كما أكد للطالبات على سرية وأهمية الفحص الطبي.



كما تابع مدرسة أبوكساة الثانوية الزراعية، وتفقد المدرسة والفصول الدراسية، وتابع: حملة 100 مليون صحة أثناء الكشف على الطلاب وأكد على أهمية التنظيم الجيد أثناء الفحص، وكذلك أكد على أهمية الأمن والسلامة المهنية بالمدرسة ونظافة المدرسة والفصول الدراسية وعدم دخول السيارات والدراجات البخارية داخل سور المدرسة، وتأمين الدخول والخروج من المدرسة والتسجيل بدفتر الأمن.