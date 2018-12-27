ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

وكيل تعليم الفيوم يتابع حملة 100 مليون صحة بإدارة أبشواي.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام العمل بمدارس محافظة الفيوم، حيث تابع عدد من المدارس بإدارة أبشواي التعليمية ومنها مدرسة الشهيد على أحمد راغب (الفنية بنات بالعجميين) أثناء الفحص الطبي على طالبات المدرسة.


وأكد على ضرورة الاهتمام بالتنظيم الجيد والتعاون والتفاعل المتميز مع الفريق الطبي، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية والحمامات وتهيئة مناخ مناسب لأعضاء اللجنة الطبية للفحص الطبي على الطالبات فى سهولة ويسر، كما أكد للطالبات على سرية وأهمية الفحص الطبي.

كما تابع مدرسة أبوكساة الثانوية الزراعية، وتفقد المدرسة والفصول الدراسية، وتابع: حملة 100 مليون صحة أثناء الكشف على الطلاب وأكد على أهمية التنظيم الجيد أثناء الفحص، وكذلك أكد على أهمية الأمن والسلامة المهنية بالمدرسة ونظافة المدرسة والفصول الدراسية وعدم دخول السيارات والدراجات البخارية داخل سور المدرسة، وتأمين الدخول والخروج من المدرسة والتسجيل بدفتر الأمن.
وكيل تعليم الفيوم يتابع حملة 100 مليون صحة بإدارة أبشواي.. صور
وكيل تعليم الفيوم يتابع حملة 100 مليون صحة بإدارة أبشواي.. صور
وكيل تعليم الفيوم يتابع حملة 100 مليون صحة بإدارة أبشواي.. صور
وكيل تعليم الفيوم يتابع حملة 100 مليون صحة بإدارة أبشواي.. صور
وكيل تعليم الفيوم يتابع حملة 100 مليون صحة بإدارة أبشواي.. صور

ترشيحاتنا

أول صور من زيارة ترامب وزوجته المفاجئة للقوات الأمريكية بالعراق

شاهد.. مبارك يكشف لأول مرة سبب تنحيه عن رئاسة مصر

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

أحمد موسى: 400 مليون جنيه مديونية الحديقة الدولية بالإسكندرية للدولة ..فيديو

بشاير الخير هدية السيسى لسكان العشوائيات..نواب البرلمان: نموذج حضاري يؤمن حياة كريمة للمواطنين..ويؤكدون:لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط..ويشمل الملاعب الرياضية وبعض المشروعات الحرفية

تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

الفيس بوك يكشف جريمة بشعة لطبيب قتل زوجته وهى نائمة

مصطفى الفقي: السيسي أكثر رؤساء مصر الملمين بتفاصيل الدولة

صراع إفريقي إنجليزي على هداف الدوري الإنجليزي..صلاح يقترب والسيتي يبتعد

غضب أمريكي ومطالبات بمحاكمة ترامب بسبب موت أطفال بقافلة اللاجئين

السويدي: السيسي اتخذ قرارات جريئة لإحداث التنمية وأمامنا فرصة ذهبية لتطوير الصناعة

مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

اتحاد الإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أب لذوي القدرات الخاصة..فيديو
أسامة كمال لـ الوزير والغفير: عايزين ايه في 2019
السويدي: السيسي اتخذ قرارات جريئة لإحداث التنمية وأمامنا فرصة ذهبية لتطوير الصناعة
موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته
حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟