أزمات المياه والصرف بالجيزة تثير مناقشات محلية النواب.. والحكومة: الجودة خط أحمر.. محافظ الجيزة: الوضع أصعب مما كنت أتخيل.. ونواب: الناس بتشرب مياه الصرف

محافظ الجيزة: الوضع أصعب مما كنت أتخيل

رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الصرف الصحي: نتعاون مع النواب

حل مشكلة المياه بمنشأة القناطر أبريل 2019

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، والنائب أحمد فاروق، بشأن الأضرار الناتجة بمحافظة الجيزة عن إشكاليات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وسط توافق من جانب ممثلي الحكومة على أن هذه الإشكاليات سيتم التغلب عليها خلال الفترة المقبلة من خلال محطات المياه الجديدة التي ستدخل العمل، وأيضا عمليات الصيانة والتطهير للشبكات.جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث ضمت الطلبات النائب محمد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من الطفوحات المستمرة لمياه الصرف الصحي، بشارع جمال عبد الناصر، ومدينة النجوم، وكذا منطقة 6 أكتوبر بنطاق حي بولاق الدكرور، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، مطالبا بإحلال وتجديد الشبكة، فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير بصفة مستمر، فضلا عن بعض الشوارع التي تحتاج إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي.كما تضمنت طلبا متعلقا بشأن التأخير الشديد بمحطة الرفع الأرضية، وكذا خزان المياه العلوي بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور، مما يسبب معاناة شديدة للمواطنين، وأيضا إشكالية استرداد أرض محطة رفع أبو قتادة بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومساحتها 1200 متر تقريبا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وإعادة تخصيصها للنادي العربي بدولار، وذلك حتي يتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية نظرا لعدم وجود مساحة كافية بالنادي لممارسة تلك الأنشطة، خاصة أن تلك المحطة تم انتهاء العمل بها منذ فترة طويلة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تخصيص الأرض، وأيضا طلب النائب أحمد فاروق، بشأن سوء حالة المياة بدائرة منشأة القناطر بالجيزة، والتى لا تصلح للاستخدام الآدمي.في البداية، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أزمة المياه والصرف بمحافظة الجيزة، يتم التعامل معها بشكل حاسم، والمحطات التى ستدخل الخدمة للتغلب علي هذه الإشكاليات، ستتم وفق الجهات المختصة بشهري مارس وأبريل المقبل قائلا: "هذه المواعيد بالنسبة لنا قاتلة من أجل المواطنين، ومفيش أى تأخير آخر وده بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمياه والصرف".وأضاف محافظ الجيزة: "المحافظة تعاني من عجز مياه كبير، ومن ثم نعمل على التغلب علي هذه الأزمة بالمحطات الجديدة التى ستدخل الخدمة قريبا"، مشيرا إلى أن المحافظة بحسب قوله "عماله تصبر الناس"، حتى تدخل هذه المحطات الخدمة للتغلب على الإشكالية مع الوقت قائلا: "نسعى إلى حل الإشكاليات الخاصة بالمياه ومواعيد الانتهاء من المحطات الجديدة سواء فى منشأة القناطر أو خزان المياه العلوي بصفط اللبن".وأكد راشد أن الأوضاع يتم التعامل معها بشكل حاسم بالتنسيق مع الجهات المختصة على مستوى المياه أو الصرف، مشيرا إلى أن الوضع أصعب مما كان متخيلا، قائلا: "إحنا بنطلق السقالات مع العمل من أجل الإنجاز"، فيما أكد رئيس الاجتماع المهندس أحمد السجيني أن أزمات المياه فى الجيزة لا يجوز أن تحدث مرة أخرى، لأنها كانت كبيرة جدا فى الصيف الماضي، قائلا: "مشكلة المياه مش عايزين نشوفها فى الجيزة الصيف المقبل.. إحنا مش حاسين بيها دلوقتي عشان الشتاء".من ناحيته، أكد النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الأهالي فى حي بولاق الدكرور، والمناطق التابعة لها، مستاءون من أوضاع الصرف الصحي، والإشكاليات التي تنتج عن شبكاته بشكل مستمر، قائلا: "الناس بتشرب مياه صرف صحي.. ودي كارثة كبيرة.. لأن أبناء بولاق الدكرور هم جزء من الشعب المصري"، منتقدًا الأخير الذي تم في افتتاح خزان صفط اللبن العلوي، خاصة أنه كان مقررا له الافتتاح في أواخر الشهر الجاري، بحسب تأكيدات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف، والذي وصفه بـ"المستخبي" والمقصر في أداء عمله.وطالب الحسيني بإحلال وتجديد الشبكة فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير بصفة مستمر، فضلا عن بعض الشوارع التي تحتاج إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، فيما قال النائب أحمد فاروق، عضو مجلس النواب: "إشكاليات منطقة منشأة القناطر كبيرة وفى حاجة للتدخل الحاسم، خاصة أن الأهالي بيشربوا "المياه بديدان"، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا ولابد من التدخل الحاسم".وأضاف فاروق: "حرام الأهالي يشربوا مياه بالديدان، ولابد من العمل علي إعادة الإحلال والتجديد لشبكة المياه، خاصة أن هذه الشبكة منذ سنوات بعيدة"، وتابع: "بعض الشبكات في القرى التابع للدائرة تحتاج إلى تغيير، حيث إنه لم يتم عمل أي صيانة لها منذ زمن بعيد".وعقب على حديث النواب عبد النبي فؤاد، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، قائلا: "الجهاز مش مستخبي ولا حاجة ومتواصل مع نواب البرلمان"، مؤكدا أن الجهاز وظيفته تنفيذ المشروعات العملاقة الجديدة وليس له علاقة بالإحلال والتجديد، موضحا أن الجهاز ينفذ مشروعات ظروف تمويلية صعبة من الدولة، وأنه على مستوى ٣ سنوات متتالية يقدم خطة بميزانية ٦.٦ مليار جنيه وتتم الموافقة على ٢.٢ مليار فقط.وتعهد فؤاد بأن يتم تشغيل محطة الرفع الأرضية لخزان صفط اللبن، فى أواخر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن أسباب الأعطال والتأخير كانت نتيجة مشاكل ناتجة عن الكهرباء وعدم توافر مولدات كهربية لتشغيله وتم حلها، كما أعلن عن حل مشكلة المياه بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة في موعد نهاية أبريل 2019.من جانبه، أكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التشغيل وأعمال الصيانة والإحلال والتجديد من صلاحيات الشركة، أما إقامة المشروعات العملاقة فمن صلاحيات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن جودة المياه بالنسبة للشركة خط أحمر، وأي إشكاليات خاصة بالجودة يتم التعامل معها فورا، قائلا: "جودة المياه خط أحمر، وأي إشكالية عن المياه غير المطابقة يتم التعامل معها فورا ووقف المحطات الخاصة بها مع توفير وسائل أخرى لتوفير المياه البديلة".وقال رسلان إن تحركات الشركة القابضة للمياه تكون في ظل ميزانية محدودة للغاية، تبلغ مليار جنيه سنويًا، توزع على 25 شركة تابعة بمختلف المحافظات، ومن ثم تكون الميزانيات ضعيفة لهذه الشركات، إلا أنه رغم ذلك يتم العمل والتعامل مع أي إشكالية، خاصة فيما يتعلق بجودة المياه، مشيرا إلى أن بعض الشبكات فى حاجة إلى إحلال وتجديد، حيث يوجد منها ما هو موجود منذ خمسينات القرن الماضي، وأضاف: "التمويل مكتفنا شوية، و20% من الشبكات فى حاجة إلى الإحلال والتجديد على مستوى الشبكات، ومشكلات المياه مش بتستخبى، وبنحافظ على جودة المياه بقدر الإمكان".وردًا على حديث النائب أحمد فاروق، عضو مجلس النواب، بشأن ديدان منطقة منشأة القناطر، قال: "ستتم دراسة الأمر وتشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على عينات وتحليلها والتعامل معها بشكل حاسم، وإذا ثبت الأمر سيتم التعامل معه فورًا حرصا على صحة المواطنين"، فيما اتفق معه سامح حمدي، مستشار وزير الإسكان، بقوله: "نراقب جودة المياه.، ودي تعليمات واضحة للحفاظ على صحة المواطنين وسنعمل على حل إشكالية منشأة القناطر".من ناحيته، قال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، إن إشكاليات المياه لابد من التغلب عليها بوجه السرعة، لأنه تخص المواطنين ولا يجوز التأخير فى حسمها، وأيضا إشكاليات الصرف لا يجوز الصمت عليها، حرصا على صحة المواطنين، فيما قال النائب محمد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن الأرياف مظلومة من مشاريع الصرف وأزمات المياه ولابد من دعم الدولة فى التغلب على إشكالياتها.واختتم الحديث النائب محمد الحسيني، بالتأكيد أن المصلحة الخاصة بالمواطن لابد أن تتضافر الجهود من الحكومة والبرلمان لتحقيقها، مشيرًا إلي أنه كنائب يعمل من أجل التغلب على الإشكاليات التي تهم المواطن، بالتنسيق مع الحكومة قائلا: "كلنا فريق عمل واحد، حكومة وبرلمان ولابد من التعاون من أجل إنهاء الإشكاليات".