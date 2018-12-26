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عمرو حسن: الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:10 م
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان
عبدالصمد ماهر
أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان ، أن السيطرة على الزيادة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، سيساعد على توجيه مزيد من الموارد إلى استثمارات منتجة تزيد من نصيب العامل من رأس المال وتوفر مزيدًا من فرص العمل الحقيقية بدلًا من توجيهها إلى إشباع الحاجات الأساسية للأعداد المتزايدة من السكان.

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي عقدت اليوم "الأربعاء" بمقر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين الحكومة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة في التصدي للمشكلة السكانية"، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

ودعا "حسن" أرباب الأسر المصرية، إلى تحمل المسئولية مع الدولة والمجتمع المدني في مواجهة هذه المشكلة من خلال تقليل الإنجاب حتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة، لأن الزيادة السكانية الكبيرة تلتهم كل جهود التنمية ، وتعتبر مضادة للنمو الاقتصادي في الدولة بصورة أساسية ، كما إنها تعيق خطط تحسين مستوى المعيشة وخفض نسبة البطالة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية لها تداعيات خطيرة على الفرد والمجتمع مثل انخفاض نصيب الفرد من الرقعة الزراعية والاعتماد على الاستيراد لإشباع احتياجات المجتمع من الغذاء، بالإضافة إلى تأثيرها على كثافة الفصول في مراحل التعليم المختلفة.

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