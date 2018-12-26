ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حزب الوفد يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد: المصريون نسيج واحد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:41 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
تقدم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذي وكافة أعضاء ولجان الوفد، بخالص التهنئة للإخوة الأقباط وكل المصريين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب في بيان اليوم ، أن "الوفد" يتوجه بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد ، داعيا الله أن يعم الخير والسلام والرخاء علي الجميع وتستمر أواصر الترابط والوحدة لتمثل القاسم المشترك بين كل أبناء الوطن الواحد.

وأكد الهضيبي أن قيم التسامح والترابط كانت ولا تزال تجمع المصريين في نسيج واحد ، لافتا إلي أن بيت الأمة يتمني من الله أن يديم علي الجميع روح الإخوة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد ،واختتم بيانه " كل عام والمصريين في خير وسلام ورخاء".

ترشيحاتنا

القبض على محام وسكرتير نيابة يحملان 18 ألف قرص مخدر في السويس

مبارك في اقتحام الحدود: تنحيت عن السلطة رافضا سقوط مصر في يناير 2011

محمد صلاح يبلغ ليفربول بالرحيل فى حال التعاقد مع مهاجم إسرائيل

شاهد.. السيسي يوزع الشيكولاتة على الأطفال فى بشاير الخير 2

محسن صالح: واجبي الدفاع عن الأهلي والمصري والإسماعيلي

شاهد.. لحظة وصول مبارك وجمال وعلاء لقاعة المحكمة

شاهد.. السيسي : فين مدير أمن الإسكندرية

السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب المبانى العشوائية.. فيديو

أحمد موسى يكشف تشكيل هيئة المحكمة بقضية اقتحام الحدود الشرقية بحضور مبارك

مش هسكت على مستقبل ولادنا.. قصة تعديات بحيرة كينج مريوط التي تعهد السيسي بإزالتها

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

السيسي لـ المستثمرين عن مديونية الحديقة الدولية: يا تجيبوا الـ400 مليون يا إما نلغيها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على آخر حرفي صانع لأحذية الباليه في مصر.. فيديو
القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني .. فيديو
فيديو جراف| البرلمان المصري يلقن أوروبا درسا
طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يصحح ما أفسده الدهر..فيديو
إخواني يحمل وردة داخل القفص أثناء محاكمة مرسي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟