حزب الوفد يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد: المصريون نسيج واحد

تقدم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذي وكافة أعضاء ولجان الوفد، بخالص التهنئة للإخوة الأقباط وكل المصريين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.



وقال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب في بيان اليوم ، أن "الوفد" يتوجه بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد ، داعيا الله أن يعم الخير والسلام والرخاء علي الجميع وتستمر أواصر الترابط والوحدة لتمثل القاسم المشترك بين كل أبناء الوطن الواحد.



وأكد الهضيبي أن قيم التسامح والترابط كانت ولا تزال تجمع المصريين في نسيج واحد ، لافتا إلي أن بيت الأمة يتمني من الله أن يديم علي الجميع روح الإخوة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد ،واختتم بيانه " كل عام والمصريين في خير وسلام ورخاء".