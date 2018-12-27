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برلمان

محلية البرلمان: الحكومة لن تفرط في شبر من أراضي الدولة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:52 ص
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
عبد الرحمن سرحان
أِشاد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أملاك الدولة، والتي أكد فيها على أن الحكومة لن تسمع بالتفريط في شبر واحد من أملاكها.

وقال "النويشي" في تصريحات لـ "صدى البلد": إذا كانت المصالحة على مخالفات البناء ستتم وفقا لتقنين أوضاع المخالفين، حسب الشروط التي وضعتها الدولة، فهذا جائز، أما بالنسبة للممتنعين عن التقنين، وسداد المقابل المادي للمخالفات، فهنا تتم الإزالة، ومصادرة الأراضي لصالح الدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأن هناك مخالفات تتعرض لها أملاك الدولة، وستواجه بكل حزم من قبل الحكومة، قائلًا: هناك إيجار تجاوز الـ 20 عامًا والمقابل زهيد للغاية، ومحدش عايز يدفع بردو؟!.

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