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حوادث

انتشال جثة غريق في دمياط

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:45 م
صورة أرشيفية - غريق
صورة أرشيفية - غريق
زينب الزغبي
تمكن فريق من الإنقاذ النهري بدمياط، من انتشال جثمان شاب غريق بمياه نهر النيل بمنطقة السد أمام نادي الشرطة، كان قد عثر الأهالي على الجثة تطفو بمياه نهر النيل وقاموا بإخطار النجدة.

وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم أول دمياط للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وتبين ان الجثة لشاب يدعى يوسف مختار أبو شريف "28 سنة-مقيم بقرية السنانية" وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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