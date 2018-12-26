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العراق: اعتقال 3 دواعش بالموصل وتفجير عشرات العبوات الناسفة بالأنبار

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت القوات الأمنية العراقية من اعتقال 3 من عناصر تنظيم داعش الأرهابي بالموصل .

وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن القوات الأمنية القت القبض على الدواعش في كمين بمنطقة البورصة ، واقتادتهم الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم .

من جانبه أعلن مركز الإعلام الأمني تفجير العشرات من العبوات الناسفة في محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان أوردته وكالة انباء الاعلام العراقي /واع/ إن قوة من قيادة عمليات الأنبار تمكنت, اليوم الأربعاء من تفجير 48 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش في منطقة الحميرة، كما فجرت 60 عبوة ناسفة في منطقة القرية العصرية".

وأضاف رسول,أنه تم تفجير 41 عبوة ناسفة ومقذوف هاون في منطقة البوخالد , فيما رفعت القوات الأمنية عبوتين ناسفتين محلية الصنع خلال تفتيش في منطقة وادي ثميل.

ولفت إلى أن القوات الأمنية عثرت على 19 مقذوفا نمساويا وفق معلومات دقيقة في احدى المنازل بمنطقة التأميم وقد تم معالجتها واتلافها.

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