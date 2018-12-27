نائبة مشتول السوق تستجيب لاستغاثة أهالي قرية البركاوي عبر صدى البلد

ردت الدكتورة سحر عثمان، نائبة مجلس النواب عن مركز مشتول السوق بالشرقية، على استغاثة أهالى قرية البركاوي، لـ صدى البلد، والتى قدموا فيها شكوى من انعدام الخدمات فيها من الصرف الصحي وضعف الكهرباء.



وقالت عثمان، لـ صدى البلد، إن القرية ذات طابع ريفي وهى تتبع الوحدة المحلية بكفر ابراش فى مركز مشتول السوق بالشرقية، وهي منعدمة الخدمات الحكومية، منوهة أنه فيما يخص ضعف الكهرباء فتم التواصل مع المختصين وبالفعل أجروا معاينة لكهرباء البلد حتى يوفروا لها ما تحتاج إليه.



وأضافت، أنه على مستوى المركز بالكامل فى مجال الكهرباء فإنه يجري العمل في محطة كهرباء ثابتة فى مشتول لزيادة الكهرباء فى مشتول والبلاد المجاورة وحاليا يتم مد الكابلات، وأول مكان سيتم مد الكابلات له هي الوحدة المحلية بكفر ابراش التابعة لها البركاوى.



وأشارت إلى أنه سيتم مد الغاز إلى القرى التابعة لمركز مشتول السوق فور الانتهاء من عمل شبكات صرف صحي لهذه القرى.



وتابعت: بالنسبة للطرق لا نستطيع رصف الطرق إلا بتوافر شبكة الصرف الصحي فى البلد التى تحتاج للرصف وكذلك شبكة مياه وبالفعل هناك محطة مياه كبرى فى قرية المنير أنفقت الدولة عليها حتى الآن 320 مليون جنيه لمد المياه إلى بلاد وقرى مركز مشتول السوق، وقدمنا طلب للبركاوى لعمل شبكة صرف صحي معتمدة لها والقرى المجاورة لها.



أما مسألة تغطية المصارف فغنها تتكلف مبالغ كبيرة جدا ووعدنا أهل البلد لعمل تسليك للمصرف وتطهير له، مناشدة أهالى البلد فى عدم إلقاء القمامة فى المجارى المائية الملاصقة للبلد.



ونوهت إلى أن مطالب شباب البلد بمركز شباب فهذا يتطلب توفر قطعة أرض لإنشائه عليها، منوهة أنه لو تم توفير الأرض سواء إيجار أو تبرعات، فسيتم البدء فورا فى عمل مركز شباب للقرية.



وأشادت النائبة، بجهود أهالي البركاوى في الأعمال الخيرية بالجهود الذاتية وأبرزها عمل دار مناسبات لأهالى البلد وكذلك تجهيز مكان أعلى دار المناسبات تمهيدا لتجهيزه لمركز طبي يخدم جميع أهالى البلد وتم بالفعل التواصل مع وزارة الصحة لإنهاء هذا العمل وافتتاحه.