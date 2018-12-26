ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الحكومة وتحرير أراضي وضع اليد.. السيسي: لن نسمح بالتفريط في شبر من أرض الدولة.. وكله هيتحاسب.. عضو بمحلية البرلمان: لست مع التصالح على مخالفات البناء.. وفرج عامر: القانون يجب أن يطبق بحزم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:40 م
السسيسي من افتتاح
السسيسي من افتتاح مشروع بشاير الخير
عبد الرحمن سرحان
  • فرج عامر يشدد على ضرورة مواجهة المباني المخالفة بكل حزم
  • محلية البرلمان تؤكد عدم تفريط الحكومة في شبر من أراضي الدولة
  • محمد الفيومي: التصالح على مخالفات البناء تكرس الظاهرة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع افتتاح مشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، صباح اليوم، الأربعاء.

وتطرق "السيسي" على هامش المؤتمر، إلى الحديث عن التعدي على أملاك الدولة، والتي لن تسمح الحكومة بترك شبر واحد فيها، وفقًا لحديثه، وعزوف المواطنين عن دفع مستحقات الدولة الخاصة بالأماكن المستأجرة، قائلًا: "في محلات متأجرة بقالها 20 سنة ورخيصة جدًا وبرضه الناس مش بتدفع".

وحول هذا الأمر، أكد النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، ضرورة التعامل بحزم تجاه ما تتعرض له أملاك الدولة من تعديات، والتي أودت بكثير من أموال الدولة، قال: "ورغم هذا، نرى امتناعا من المخالفين عن سداد مقابل المخالفات".

وأضاف: "فإن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع، حفاظًا على أملاك الدولة.

وأشار إلى أن منطقة الحديقة الدولية بالإسكندرية، شهدت تطورا كبيرا، وسيتم الانتهاء من كل المخالفات الموجودة عليها خلال الشهر القادم، متابعًا: "ستكون في خدمة خزينة الدولة خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، أشاد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أملاك الدولة، والتي أكد فيها أن الحكومة لن تسمع بالتفريط في شبر واحد من أملاكها.

وقال النويشي: "إذا كانت المصالحة على مخالفات البناء ستكون وفقا لتقنين أوضاع المخالفين، حسب الشروط التي وضعتها الدولة، فهذا جائز، أما بالنسبة للمتنعين عن التقنين، وسداد المقابل المادي للمخالفات، فهنا تتم الإزالة، ومصادرة الأراضي لصالح الدولة".

في السياق ذاته، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه ليس مع من يطالب بالتصالح على مخالفات البناء، لأنها تؤدي إلى التمادي أكثر فيها، على حد قوله.

وأضاف "الفيومي" أن الإزالات التي تمت خلال الفترة الماضية تكون بشكل سطحي مجرد سد خانة فقط، وبعدها يستكمل المخالف بناء الوحدة الخاصة به على أراضٍ مخالفة، وهذا إجراء لا يمكن أن يستمر.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكون هناك محاسبة لكل من المخالف والمسؤول عن المنطقة، لتغاضيه عن وقف البناء، مشيرًا إلى أن كثيرا منهم يقوم بتلقي رشوة مقابل إتمام المخالف عمليات البناء.

ترشيحاتنا

مش هسكت على مستقبل ولادنا.. قصة تعديات بحيرة كينج مريوط التي تعهد السيسي بإزالتها

والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

إحداها صيني.. أكثر السيارات انتشارا وشعبية في مصر 2018 وأسعارها

موعد مباراة الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

أيهما أولى ذبح الأضحية أم مساعدة فتاة في زواجها؟

بث مباشر.. مبارك يدلى بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية

مبارك يدلي بمعلومات عن قضية التسلل للحدود الشرقية المصرية .. فيديو

امرأة تفاجئ زوجها بكعكة غريبة في الكريسماس.. فيديو وصور

مقتل رجل أعمال فلسطيني في تركيا.. ونظام أردوغان يرفض التعليق

الزمالك يطلب من وادي دجلة التعاقد على ضم مدافعه

مبارك: المتسللون ضربوا أقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش.. فيديو

السيسي يلزم الوزارات بتركيب عدادات الماء والكهرباء والغاز مسبوقة الدفع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

فيديو

القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني .. فيديو
فيديو جراف| البرلمان المصري يلقن أوروبا درسا
طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يصحح ما أفسده الدهر..فيديو
إخواني يحمل وردة داخل القفص أثناء محاكمة مرسي .. فيديو
التعليم: منظومة التصحيح متهالكة.. وتطبيق النظام الإلكتروني مايو المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟