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الصحة تعلن بدء العمل على ميكنة بنوك الدم وربطها.. تدريب 300 طبيب وفني بـ 10 محافظات.. تحويل 7 منها إلى مخازن تجميعية لصرف المشتقات والبلازما.. وتراخيص بإنشاء بنوك وتجديد أخرى

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
خالد مجاهد:
الوزارة تعمل على ميكنة جميع بنوك الدم وربطها على مستوى الجمهورية
تدريب 300 طبيب وفني من العاملين ببنوك الدم داخل المستشفيات في 10 محافظات
إنشاء بنك دم جديد في مستشفى أورام السلام التخصص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ عدد من الإجراءات داخل بنوك الدم في مختلف المستشفيات بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين، وذلك خلال عام 2018.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على ميكنة جميع بنوك الدم على مستوى المحافظات، وربط مديريات الشئون الصحية ببنوك الدم في المستشفيات العامة والمركزية.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم متابعة إدخال البيانات، بالنسبة للتبرعات الخاصة بالدم، والمشكلات التي قد تواجهها، والإجراءات التي يتم اتخاذها لحلها، وذلك على مستوى بنوك الدم في المستشفيات الحكومية بالمحافظات، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تدريب 300 طبيب وفني من العاملين ببنوك الدم في المستشفيات المختلفة، عبر 10 دورات تدريبية على أعمال بنوك الدم القياسية، وذلك في 10 محافظات، هم القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والفيوم، والمنوفية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإدارة العامة لبنوك الدم وافقت على إصدار ترخيص بإنشاء بنك دم في مستشفى أورام السلام التخصصي، بمدينة السلام، كما تم تجديد تراخيص بنوك الدم في مستشفيات "أحمد ماهر، والزيتون التخصصي، والشيخ زايد التخصصي".

من جهتها، كشفت الدكتورة سمية عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة لبنوك الدم، عن أنه تمت الموافقة على تحويل 7 بنوك دم في 5 محافظات من بنوك "تخزينية" إلى بنوك "تجميعية" بحيث تستطيع تقديم خدمات أكثر مثل التبرع بالدم وجمعها وتخزينها، وصرف مشتقات الدم والبلازما، والصفائح، وهي كل من "العامرية، وكوم امبو، وسمنود، ومطوبس، وفوة، وبلطيم، وههيا المركزي".

وأشارت "عبد المنعم" إلى أنه تم المرور الميداني على بنوك الدم في 10 مستشفيات، لمتابعة أدائها، ضمن زيارات مفاجأة لرصد جودة الأداء في بنوك الدم، ومواجهة أي معوقات قد تواجه عملها.

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