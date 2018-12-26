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نشاط مكثف لمستقبل وطن بمختلف المحافظات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:41 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، أمس الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، بعدد من المحافظات : الوادى الجديد والأقصر والإسكندرية والمنيا ، وبني سويف، شمال سيناء ، ودمياط.

وجاءت الفعاليات كالتالي:

محافظة القاهرة : حملة نظافة وتجميل بعدد من شوارع قسم الشرابية ، كما تم توزيع عدد من البطاطين بدائرة قسم مصر القديمة على الأسر الفقيرة.

الدقهلية: توزيع 500 بطانية على الأسر البسيطة بمدينة المنصورة ، حملة نظافة وتجميل لشوارع الرئيسه بمدينة طلخا.

كفر الشيخ: توزيع 200 بطانية على الاسر الفقيرة بمدينة دسوق فضلا عن تنظيم قافلة غذائية بقرية شنو بكفر الشيخ.

المنوفية: القيام بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة شبين الكوم.

الشرقية: إقامة حفل للطلبة المتفوقين وعدد من الموظفين المتميزين بادارة الزقازيق التعليمية.

دمياط: القيام بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة فارسكور.

السويس: زيارة الكنيسة اللاتينية بمدينة السويس لتقديم التهنئة لابناء الطائفة المسيحية.

الإسماعلية: القيام بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الأسماعلية.

شمال سيناء: تنظيم دورة رياضية للعبة كرة القد الخماسية بالصالة المغطاة بالعريش.

الفيوم: القيام بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم.

بنى سويف: تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان طرق الري الحديث وترشيد إستهلاك المياة بدلر مناسبات بقرية اطواب الواسطي فضلا عن تنظيم قافلة لمحو الامية بقرية البرج دائرة مركز ناصر فى اطار فاعليات مبادرة قرية بلا اميه.

الأقصر: القيام بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الاقصر.

المنيا: القيام بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة سمالوط _مغاغة_ملوى".

سوهاج: القيام بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة سوهاج ، كما تم تنظيم منافذ بيع اللحوم باسعار مخفضة بقري.

مراكز: طهطا_البلينا_ جهينة" وكذا فصول مراجعة نهائية لطلاب المراحل المختلفة لكافة المواد الدراسية بالمجان بمركز مغاغة.

الوادى الجديد: تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان "الوحدة الوطنية_وسماحة الاديان" بمقر دار مناسبات قرية اولاد عبد الله مركز بلاط فضلا عن تنظيم احتفالية لذوى الإحتياجات الخاصة بمدرسة دار التربية الخاصة بمدينة موط مركز الداخلة والقيام باعمال نظافة وتجميل بقرية على بن ابي طالب مركز الفرافرة .

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