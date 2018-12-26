شاهد.. العثور على هدية مخبأة تحت الأرض منذ الحرب العالمية الثانية

وجد عامل بناء علبة من الصفيح تعود للحرب العالمية الثانية، بداخلها فطائر لحم، مخبأة تحت أرضية فندق قبل عقود من الزمان.



كانت الرسالة لأحد البحارين يدعى فيل ديفيس، الذي تلقى مجموعة من الفطائر والبسكويت من والدته أثناء تواجده في فندق "Loch" في جزيرة مان بين المملكة المتحدة وإيرلندا، ويبدو أن البحار نسي الهدية بعد أن خبأها بعيدا عن زملائه، لدرجة أنها لم تُكتشف منذ عقود لحين هدم الفندق.



وسيتم عرض الفطائر وعلبة القصدير لأول مرة في متحف "Manx National Heritage" في جزيرة مان، والغريب أن الفطائر ظلت محفوظة بشكل جيد للغاية داخل علبة القصدير "Squirrel Confections"، وكشف متحدث باسم متحف "Manx National Heritage"، أن "رائحة التوابل ما تزال واضحة كما أن قطع الزبيب تظهر بشكل واضح".



و وُجدت مع العلبة رسالة موجهة إلى ديفيس، وقعت بعبارة: "الأفضل، مع حبي، أمك"، وأضافت والدته: "سنكون سعداء لرؤيتك عند حصولك على إجازة". ويشير هذا إلى أن ديفيس كان يتدرب في مدرسة الرادار البحرية في جزيرة مان.



يذكر أن الهدية تم اكتاشها في هدم فندق عام 1998، ثم وضعت في مخزن في متحف "Manx National Heritage".