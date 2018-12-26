طوارئ فى بتروجيت استعدادا لمواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، درجة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غد الجمعة، فى إطار لقاءات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويسعى الجهاز الفنى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك من أجل الفوز بالمباراة والعودة مرة أخرى إلى تحقيق النتائج الجيدة خاصة فى ظل الموق الصعب الذى يواجه بتروجت بجدول ترتيب المسابقة.



ويحتل بتروجت المركز الـ 17 "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 15 نقطة وهو ما يشير إلى الموقف المتأزم الذى بات عليه الفريق البترولى والذى يحتاج إلى تحقيق العديد من الانتصارات والنتائج الجيدة من أجل الهورب من نفق الهبوط إلى دورى القسم الثانى.