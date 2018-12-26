ضبط خلية مستوحاة من تنظيم داعش أعدت لشن هجمات في الهند

ضبطت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، خلية تستلهم توجهاتها من تنظيم "داعش" الإرهابي كانت في مرحلة متقدمة من الإعداد لتنفيذ هجمات في البلاد.



وأوضحت مصادر بوكالة التحقيقات الوطنية - حسبما نقلت قناة "دي دي نيوز" الهندية - أن الخلية جمعت بالفعل عددًا كبيرًا من الأسلحة والمتفجرات ونشطت بولايتي "دلهي" و"اوتار براديش"، مضيفة أن السلطات نفذت مداهمات في 16 موقعًا على خلفية القضية.



وتابعت السلطات أنه تم التعرف على هويات عدد كبير من أعضاء الخلية فيما تستمر جهود القبض على بقية المتورطين.



