ننشر الحصاد الرقمي للقومي للمرأة لعام 2018 .. صور

نشر المجلس القومي للمرأة عبر موقعه الرسمى، تقريرًا عن حصاد عام 2018، وتضمن ثلاثة محاور وهي محور التمكين السياسي، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور التمكين الاجتماعي ومحور الحماية.





كما شمل التقرير أنشطة عمل المجلس على مدار عام 2018 طبقا لمحاور استراتيجية تمكين المرأة.





واستقبل مكتب شكاوى المرأة عام 2017، 7550 شكوى، واستفاد من حملة مناهضة العنف ضد المرأة 12960، وتم نشر 116 سيرة ذاتية لشخصيات ناجحة ، ومن أهم مشروعات القوانين التي تم إبداء المقترحات بشأنها مشروع قانون حماية المراة من العنف ، مشروع قانون الأسرة، مشروع قانون مكافحة زواج القاصرات ، إنشاء وتنظيم اعمال المأذونات والمأذونين ، تغيير أسماء القاصرين ونظم المجلس 1862 فاعلية .



