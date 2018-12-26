حنان خليفة: تعاون بين الحكومة المصرية وأبنائها بالخارج لتطوير التعليم

قالت الدكتورة حنان خليفة خبيرة جامعة كامبريدج الدولية في مجالات التقييم وتطوير المناهج والتعليم المتعدد: إن هناك روحا طيبة بين الحكومة المصرية وأبنائها بالخارج إلى جانب التعاون من الوزراء لتطوير منظومة التعليم بمصر، موضحا أن الدور المتكامل بين الحكومة يأتي بثمار طيبة في مجال التعليم.



وأضافت"خليفة" لـ"صدى البلد" أن العالم الخارجي كان يرى مصر أنها لا تزال فرعونية إلا أن هذه النظرة بدأت بالتغير، بعد أن أصبحت مصر دولة مهمة للعالم لموقعها الجغرافي ودورها المؤثر في العالم العربي والافريقي، موضحة أننا أصبحنا نعيد الأمجاد المصرية كما كانت في السابق.



وأوضحت أن ما تفتقده الجامعات المصرية هو البحث العلمي، وأن الظهور بالجامعات المصرية للمستوى العالمي يبدأ بالبحث العلمي وهو أمر سهل بالشراكة مع مصر والباحثين في الخارج، إلى جانب تخريج الطلاب على قدر ما يحتاجه سوق العمل، ففي انجلترا التعليم العام والفني مساوِ لبعضه، على عكس ما يحدث في المجتمع العربي.



ووجهت نصيحة للطلاب الجامعيين بأن سعوا وراء أحلامهم وأن يلتحقوا بالدراسة والمجال الذي يحبونه، ولا يتركون العراقيل تمنعهم من السعي لتحقيق النجاح في مجال عملهم.

