رئيس جامعة المنيا: لا مساس بمجانية العلاج في المستشفيات الجامعية

قدم مجلس جامعة المنيا المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، التهنئة لكلية الصيدلة لإدراجها ضمن أفضل خمسمائة جامعة فى مجال العلوم الصيدلية واحتلالها المدى 401-500 على مستوى أفضل جامعات العالم فى هذا التخصص، بتصنيف شنغهاى لتصنيف الموضوعات لعام 2018.





وأشار عبد النبي إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق بجامعة المنيا يأتى تكليلًا لجهود الجامعة واهتمامها بالتصنيف الدولى لها من خلال دعم البحث العلمى وتكريم الباحثين المتميزين واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التى تدعم تحسين تصنيف الجامعة دوليًا.





ودعمًا لرفع ترتيب الجامعة عالميًا، أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، وضع رؤية لتحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتشجيعهم على النشر الدولي، بالدوريات والمجلات العلمية ومنح مكافآت مادية مجزية لهم تصل إلى 75 ألف جنيه للباحثين الناشرين في مجلة "النيتشر" و"الساينس"، مؤكدًا عودة العمل الجماعي وفرق البحث العلمي للأبحاث المشتركة بين جميع الكليات والباحثين.





واستطرد رئيس الجامعة أنه سيتم تحويل جميع الاختبارات الجامعية إلكترونيًا، مما يستلزم تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلي بالجامعة، استعدادًا لتعميمها بجميع الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة ستقوم بإجراء اختباراتها إلكترونيًا خلال الفصل الدراسي الثاني ابتداءً بكلية الطب، كي يُتاح للطلاب إجراء اختباراتهم بتقنية عالية على أجهزة الحاسب.





وفي ذات السياق، شدد على الالتزام بالإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول والذي من المقرر لها أن تبدأ في الخامس من يناير القادم، وإلزام الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان؛ موجهًا بضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد بالجداول الامتحانية، وإعلان القواعد والضوابط للعملية الامتحانية علي الطلاب بكل كلية، مع ضرورة إعلان الدرجات العملية والشفوية للطلاب قبل بداية امتحاناتهم النظرية؛ ضمانًا لتحقيق الشفافية.





كما بحث المجلس القواعد الجديدة لتقدم الكليات للاعتماد من حيث الاعتماد لبرامجها، واعتماد الجامعة مؤسسيًا، واعتماد الكليات بالإضافة إلي الاعتماد الدولي والافريقي، والآليات الجديدة للتقدم للإعتماد إلكترونيًا، واحتفاظ الكليات علي اعتمادها بناءً علي التقرير السنوي المقدم منها للهيئة.





وأشار عبد النبي، إلى أنه في ضوء تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للعاملين بالجامعة وبناء وتنمية القدرات المؤسسية والاستخدام الجيد للعنصر البشري، ستبدأ الجامعة في التجهيز والإعداد للحصول علي القدرة المؤسسية والأيزو المؤسسي، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء لتطبيق قواعد ومعايير الجودة الإدارية بجميع إدارات الجامعة المختلفة.





وأكد أنه بعد نجاح تجربة الجامعة في إدارة كافيترياتها ذاتيًا وتعميم تجربتها علي جميع الجامعات المصرية، وجه رئيس الجامعة إلي تعميم علامة تجارية موحدة للجامعة على جميع الكافيتريات بالإضافة إلى المنشآت والمباني والأوراق والحوافز والكارنيهات وجميع الخدمات الطلابية؛ لتكون علامة مميزة ومؤشر يُميز منتجاتها وخدماتها للمجتمع وأمام العالم.



