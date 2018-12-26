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رياضة

أسرار وجود شيكابالا في مصر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:03 م
صدى البلد
ملك موسى
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادى أبولون سميرنى اليونانى، علي عقد لقاء سريع مع بعض الأصدقاء عقب وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية لقضاء إجازة أعياد الكريسماس وحسم مصير استمراره بالدورى اليونانى من عدمه.

ويغادر شيكابالا القاهرة خلال ساعات متجها إلى أسوان للاطمئنان على العائلة مستغلا الإجازة التى حصل عليها من جانب النادى اليونانى لقضاء إجازة أعياد الكريسماس فى مسقط رأسه بمدينة أسوان.

وشهدت الأيام الماضية الحديث عن إمكانية فسخ شيكابالا عقد إعارته للنادى اليونانى، لرغبته فى الانتقال لنادى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، لكن يرفض مسئولو الزمالك رحيله لصفوف الاتحاد.

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