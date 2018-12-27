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ديني

حكم الاستعانة بأحد الصالحين لفك السحر

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة السحر ليست من المسائل التى يغالى فيها الناس، فالسحر مذكور فى القرآن الكريم وأقره العلماء لكنهم يقولون أن السحر كأنه أثره أثر طفيف فلا يحدث ما يتخليه بعض الناس من وقف الحال وضياع المال وهلاك الأولاد ونحو ذلك.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل يجوز الإستعانة بأحد الصالحين لفك السحر؟»، أن بعض الناس يتخيلون السحر بأنه يفعل المعجزات ولكن هذا غير صحيح فالأمر هو أن السحر يشعر الإنسان بالتثاقل أى يشعر أنه لديه صداع أو إرهاق وهذا يزول بالهمة.

وأشار إلى أنه من الأيات التى يزول بها السحر " قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، وآية الكرسي، والفاتحة" وتصلى على النبي وتذكر الله كثيراً وتستغفر الله فهذه أيات الشفاء من كل سحر ومن كل داء لمن أراد أن يُشفى به وهذا أولى من الذهاب لمن يفك السحر فيكون صادقاً او كاذباً.

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