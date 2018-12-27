برلماني يقترح أن تمنح الأوقاف قطع من أراضيها للتعليم لبناء مدارس

اقترح الدكتور مصطفى كمال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تمنح وزارة الأوقاف قطع من أراضيها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبناء مدارس في المناطق التي بها كثافات عالية للطلاب داخل الفصول ولا يوجد أراض تابعة لوزارة التعليم.



وأكد كمال خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المدارس الخاصة التي تتمتع بتكلفة مصاريف منخفضة، لاستيعاب طلاب الأسرة متوسطة الدخل كنوع من مساعدة الحكومة لتخفيف عبء تكلفة بناء مدارس جديدة.



وتابع:" لا يمكن الاعتماد على الفصول المتنقلة لتخفيف كثافة الطلاب فى ظل وجود عجز فى المدرسين خاصة المتدربين منهم".



كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه سوف يتم عمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات الطلابية التي تعاني منها المدارس.



وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الفصول تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يستخدمها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية، مشيرا إلى أنه يمكن تركيب هذه الفصول بسهولة نسبية على أرض فضاء لحل المشكلة في منطقة بعينها.



